І поки німці святкують річницю падіння муру, нова холодна війна щодня стає дедалі реальнішою. Агресивна поведінка Росії та порушення нею чинних угод, укладених у період закінчення холодної війни, усе частіше провокує засудження та жорсткі заяви з боку цивілізованого світу.

США пригрозили РФ знищити заборонені крилаті ракети ще до першого їх застосування - із відповідною заявою виступила постійний представник США у НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Вашингтон вважає, що Москва розробляє крилаті ракети наземного базування попри російсько-американський договір 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Відтак, якщо РФ й далі порушуватиме положення угоди, США будуть змушені вжити радикальних заходів, - зазначила Гатчісон.

Москва, натомість, усі звинувачення Вашингтона вперто відкидає.