Мадрид попередив Барселону про те, що не погодиться на жодні ультиматуми про незалежність Каталонії - із такою заявою виступила речниця іспанського уряду Ізабел Села.

А зокрема зазначила - Мадрид може допустити самоврядування автономії, утім самовизначення - в жодному разі.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Каталонії Кім Торра пригрозив главі іспанського уряду Педро Санчесу втратою підтримки з боку Каталонії, якщо той протягом місяця не запропонує механізм самовизначення регіону.