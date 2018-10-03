Уряд Іспанії на підтримав самовизначення Каталонії [ Редактировать ]
Мадрид попередив Барселону про те, що не погодиться на жодні ультиматуми про незалежність Каталонії - із такою заявою виступила речниця іспанського уряду Ізабел Села.
А зокрема зазначила - Мадрид може допустити самоврядування автономії, утім самовизначення - в жодному разі.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Каталонії Кім Торра пригрозив главі іспанського уряду Педро Санчесу втратою підтримки з боку Каталонії, якщо той протягом місяця не запропонує механізм самовизначення регіону.
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