Пес на коньках умилил пользователей соцсетей (видео) [ Редактировать ]
Бенни, собаку из приюта, должны были усыпить, но его судьба изменилась. Жительница Лас-Вегаса Шерил увидела фото лабрадора-ретривера и заполнила необходимую документацию. После этого пес оказался у нее дома, пишет УНИАН.
Шерил заметила, что собака легко учится всему, поэтому решила испытать ее на льду. Женщина надела на пса коньки, которые были сделаны специально для него. И уже вскоре он начал кататься.
Читайте также, медведь станцевал тверк в лесу.
по теме
Тыкал палкой и тащил за хвост: у тигрицы случился приступ прямо на арене (видео)
Бедное животное потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону
Улыбающаяся ящерица покорила пользователей соцсетей (видео)
Видеоролик с улыбающейся ящерицей мгновенно покорил пользователей соцсетей
Змеи сцепились в бою за самку и проломили потолок (видео)
В Австралии два питона провалились сквозь потолок в спальню к жильцам, чем испугали хозяев квартиры
В Судане столкнулись украинские самолеты (видео)
В аэропорту Хартума, который находится в столицы Судана, столкнулись украинские самолеты
Павел Дуров прокомментировал утечку данных в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление касательно утечки IP-адресов пользователей мессенджера