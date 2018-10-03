Бенни, собаку из приюта, должны были усыпить, но его судьба изменилась. Жительница Лас-Вегаса Шерил увидела фото лабрадора-ретривера и заполнила необходимую документацию. После этого пес оказался у нее дома, пишет УНИАН.

Шерил заметила, что собака легко учится всему, поэтому решила испытать ее на льду. Женщина надела на пса коньки, которые были сделаны специально для него. И уже вскоре он начал кататься.

Читайте также, медведь станцевал тверк в лесу.



