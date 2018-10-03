Оккупанты изменили приговор украинцу Балуху в Крыму [ Редактировать ]
Так называемый "Верховный суд Крыма", подчиняющийся оккупационной администрации захваченного Россией полуострова, пересмотрел предыдущий приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и вынес окончательное решение - 4 года и 11 месяцев лишения свободы.
Предыдущий приговор Балуху был 5 лет тюрьмы и 10 тысяч российских рублей штрафа, который оставили без изменений, сообщает "Громадське".
Заседание суда проходило без Владимира Балуха. Судья отклонил ходатайство защиты об участии Балуха в заседании.
Кроме того, суд запретил журналистам фотографировать в зале суда.
Напомним, 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.
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