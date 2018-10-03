Так называемый "Верховный суд Крыма", подчиняющийся оккупационной администрации захваченного Россией полуострова, пересмотрел предыдущий приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и вынес окончательное решение - 4 года и 11 месяцев лишения свободы.

Предыдущий приговор Балуху был 5 лет тюрьмы и 10 тысяч российских рублей штрафа, который оставили без изменений, сообщает "Громадське".

Заседание суда проходило без Владимира Балуха. Судья отклонил ходатайство защиты об участии Балуха в заседании.

Кроме того, суд запретил журналистам фотографировать в зале суда.

Напомним, 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.