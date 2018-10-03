Доллар подешевел на межбанке [ Редактировать ]
3 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились укреплением курса гривны.
Торги открылись котировками 28,31/28,36 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 28,23/28,27 гривны за доллар (укрепление гривны на 9 копеек), сообщает "Ліга.Финансы".
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,23 гривны, максимальные - 28,34 гривны за доллар.
Минимальные котировки продажи с момента открытия составили 28,27 гривны за доллар, максимальные - 28,37 гривны.
Торги по евро начались с котировок 32,7914/32,8465 гривны, к закрытию котировки составили 32,5661/32,6122 гривны за евро.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4325/0,4338 гривны, к закрытию котировки составили 0,4293/0,4302 гривны за рубль.
3 октября курс доллара и евро в обменных пунктах украинских банков вырос, но, учитывая результаты межбанка, вполне реально его падение на несколько копеек.
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