"Шары подогреты": жеребьевка в Люксембурге вызвала скандал (видео) [ Редактировать ]
В Люксембурге прошла жеребьевка национального кубка по футболу, которая вызвала немало возмущений общественности.
Ведущий жеребьевки, который отвечал за вытаскивание шаров, позволял себе бросить непонравившийся шар обратно в общую чашу.
Такое неуважение к самой процедуре жеребьевки вызвало домыслы о том, что нужные шары были подогреты.
Luxenburger Pokalauslosung - grandios xD pic.twitter.com/baxrT8a8Zz— Bastian 🇩🇪 (@Y_Bastian_N) 29 сентября 2018 г.
Ранее в Индонезии футболисты избили судью за пенальти.
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