В Люксембурге прошла жеребьевка национального кубка по футболу, которая вызвала немало возмущений общественности.

Ведущий жеребьевки, который отвечал за вытаскивание шаров, позволял себе бросить непонравившийся шар обратно в общую чашу.

Такое неуважение к самой процедуре жеребьевки вызвало домыслы о том, что нужные шары были подогреты.

Ранее в Индонезии футболисты избили судью за пенальти.