На Донбассе погиб украинский военнослужащий [ Редактировать ]
Один украинский солдат погиб на Донбассе.
За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по нашим позициям. Восемь раз - били из запрещенных орудий. В ход пошли минометы, гранатометы и бронетехника.
Сегодня противник обстреливал украинских военных уже пять раз. Все провокации - на Мариупольском направлении. По состоянию на шесть вечера - потерь среди наших армейцев нет.
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