Один украинский солдат погиб на Донбассе.

За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по нашим позициям. Восемь раз - били из запрещенных орудий. В ход пошли минометы, гранатометы и бронетехника.

Сегодня противник обстреливал украинских военных уже пять раз. Все провокации - на Мариупольском направлении. По состоянию на шесть вечера - потерь среди наших армейцев нет.