Александр Хацкевич: "Главное для команды - результат" (фото) [ Редактировать ]
Тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился с журналистами своими мыслями перед игрой и рассказал о кадровых потерях киевлян. В частности, в поединке 4 октября в чешском Яблонце на Нисоу, киевлянам не сможет помочь левый полузащитник - Беньямин Вербич.
"Завтра он точно не поможет. А вот на какой срок он выбыл, более детально уже скажут врачи", - заявил тренер киевлян Александр Хацкевич.
Кроме того, наставник поделился впечатлениями и о сопернике. По словам Хацкевича, командная игра и стандартные положение - главные преимущества "Яблонца".
На пресс-конференции присутствовал и игрок "Динамо" - Никита Бурда. Защитник отметил хорошую оборону соперника. По его словам, команда рассчитывает только на позитивный результат.
"Мы готовимся и рассчитываем взять три очка", - заявил защитник "Динамо" Никита Бурда
Напомним, на матч второго тура группового раунда Лиги Европы команда Хацкевича вылетела 3 октября, около 10 утра. Поединок состоится 4 октября в 22:00 по киевскому времени.
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