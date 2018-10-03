Харьковский завод имени Малышева передал ВСУ обновленную бронетехнику [ Редактировать ]
Более двадцати единиц военной техники передал украинской армии Харьковский завод имени Малышева.
Это 16 модернизированных танков Т-64 и Т-80, а также пять новых бронетранспортеров. Т-64 оснастили более мощными двигателями, тепловизорами, новыми радиостанциями, улучшили защиту от попадания снарядов. Представили и новые разработки - это ракетные комплексы "Верба" и "Сапсан". Последний - способен точно поражать даже защищенные цели на расстоянии почти 300 километров. В ближайшее время танки и БТРы отправятся в расположение воинских частей.
"Хочу сказати, що, безумовно, Харків - це промисловий центр, і це завжди був центр бронетанкової техніки. Найкращі зразки, ще в радянські часи, танки і БТРи створювались саме тут. І дуже важливо, шановні друзі, що ми відновлюємо цей потенціал", - заявил Александр Турчинов, глава СНБО.
"В цілому за 2 роки бачимо зростання машинобудівної промисловості на 25%, маємо зростання на 4 тисячі робочих місць на підприємствах, і бачимо перспективи на майбутнє.
Маємо ще і державні замовлення, які також будуть освоюватися на оборонному комплексі і на інших підприємствах промисловості Харківської області.
Окремо хочу виділити такі підприємства, як завод ім.Малишева, "Турбоатом", ФЕД, Плитковий завод, ХТЗ і багато інших, які шукають інші можливості для того, щоб розвиватися і отримувати нові ринки збуту і нові замовлення", - подчеркнула Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.
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