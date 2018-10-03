Украинские миротворцы выполняют боевые задачи в Конго [ Редактировать ]
Украинский вертолетный отряд успешно выполнил первый этап боевых задач в рамках участия в миссии ООН в Конго. В зону боевых действий на востоке этой страны наши пилоты перевезли миротворцев из разных стран. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко.
Утро на востоке Конго. Инженеры получают задание на сегодня.
Сейчас в конголезском аэропорту города Гома находятся несколько украинских Ми-8 в миссии ООН и несколько ударных вертолетов Ми-24. Продолжаются так называемые регламентные работы. Проверяют узлы, бортовые техники осматривают каждую гайку. Чтобы через 15-30 минут по приказу миссии ООН можно было взлететь и выполнить боевую задачу.
Бортовые техники немедленно приступают к выполнению.
"Перевіряю першу ступень компресора на наявність пошкоджень, прокручую ротор турбокомпресора. Все", - говорит Александр Гринчук, бортовой техник 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Проверка компрессором бортовой 30-миллиметровой пушки. В основном именно ее используют украинцы для стабилизации ситуации на востоке Конго. Инженер перепроверяет системы управления.
"Этот вертолет месяц пробил на аэродроме Бени. Выполнял там задачи, в том числе - с боевым применениемю. Сегодня выполняются работы через 50 часов налета. Завтра вертолет уже будет в строю. Будет готов выполнять последующую боевую задачу", - говорит Роман Рожков, заместитель командира 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Украинским миротворцам вертолетного отряда здесь приходится работать в сверхтяжелых и непривычных условиях. Гористая местность. Населенные пункты расположены на высоте 1500-2500 метров над уровнем моря. Здесь постоянные осадки. Высокая влажность.
"Электроника немножко боится влаги. Здесь больше осадков, чем у нас - нужно следить за этим делом. У нас все герметизируется", - рассказывает Олег Ковальчук, офицер 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
"Місцевий птах вдарився і була яма, ми рихтували", - говорит Виталий Доктор, бортовой техник 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Большинство украинских миротворцев и их вертолеты получили боевой опыт на Донбассе. Офицер Денис показывает несколько ран на борту нашей боевой машины, которая теперь, по международным соглашениям, защищает мирное население центрально-африканской страны.
"Вот заплатки которые наложил инженерно-технический состав. Этот вертолет был в АТО, имеет следы попаданий пули. На востоке Украины все побывали с теми же вертолетами", - говорит Денис Мелихов, офицер 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
"Важно что для инженерно-технического состава, несмотря, что все люди прошли через опыт выполнения задач в зоне ООС, они здесь добывают опит по восстановлению и обслуживанию авиационной техники", - говорит Роман Рожков, заместитель командира 18 отдельного вертолетного отряда ВСУ в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
Остальные украинские боевые машины сегодня выполнили задачу Организации Объединенных Наций. К северу от базы расположения украинской миссии в городе Гома. В частности, в районе, который не только подвергается нападениям местных боевиков, но и где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.
По данным украинской разведки, за три месяца от этой болезни на востоке Конго погибли 104 местных жителя. Украинские авиамедики проводят профилактические мероприятия среди местного населения.
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