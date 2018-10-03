Директор НАБУ Артем Сытник все же пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции. Руководитель бюро должен был отчитаться за первое полугодие работы своего ведомства. К тому же, у нардепов накопились вопросы к Сытнику.

Смог ли он на них ответить? - слышал Александр Васильченко.

На заседание комитета, который уже не первую неделю ждет отчет Сытника, директор НАБУ, по факту, пришел без самого отчета. Похвастаться новому правоохранительному органу все так же нечем. Украинские суды еще ни разу не выносили обвинительные приговоры по делам, которые расследует бюро. В суды направлены 143 уголовных производства. По ним коррупционный ущерб составляет около 197 милиардов гривен. Из этой суммы удалось возместить государству только 360 миллионов.

Впрочем, заявил Сытник, приговоров нет из-за отсутствия антикоррупционного суда.

"Суспільство не чекає справедливих вироків. І тому розуміючи, що це навіть не наша зона відповідальності, це більше зона відповідальності прокурора - ми з травня 2016 року постійно наполягали на тому, що незалежну судову антикорупційну институцію треба створити. Нажаль, законопроект був внесений лише весною 2018 року", - заявил Артем Сытник, директор НАБУ.

Остальную часть своего отчета директор НАБУ посвятил скандалам и происшествиям, связанным с его ведомством. Сытник пожаловался на постоянные протесты и провокации против него.

"Від НАБУ можу сказати, що ці проплачені акції, ці провокації з зовнішньої реклами вони не будуть тормозом для цих розслідувань. Робота буде творитись не з урахування того, хто проведе мітинг під НАБУ, а з урахуванням того, що треба", - подчеркнул Артем Сытник, директор НАБУ.

На вопросы нардепов Сытник отвечал сухо, не предоставляя каких-либо четких фактов или цифр. Но заверил, что провокации не повлияют на работу его ведомства.