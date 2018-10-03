Расследовать нападения на журналистов требует парламентский комитет по вопросам свободы слова. Сегодня на его заседании депутаты говорили о недавних громких случаях с участием прессы. Что решили - расскажет Руслан Смещук.

Вначале Ольга Червакова обращает внимание депутатов на одно из самых резонансных нападений на журналистов этой осени. 11 сентября в Николаевской области представители крупного агропредприятия "Нибулон" атаковали журналистов организации "Стопкор". Дело, по сути, не расследовано.

"До цих журналістів звернулися місцеві жителі, які сказали, що в них це товариство забирає землю. Журналісти поїхали на місце, поспілкувалися з жителями, після цього на них напали. Журналістів заблокували в машині і тримали там близько 8 годин. Жінку-кореспондента та оператора. Поліції - щоб вони взяли це під контроль, а по друге - проінформували Комітет про те, що відбувається з цього приводу", - говорит Ольга Червакова, депутат Верховной Рады.

После этого народные избранники слушают свидетельства самой Кристины Крышихиной - пострадавшей журналистки "Стоп коррупции":

"Які були вимоги нападників? Щоб ми віддали карти і те що назнімали! Ну це частина друга. Частина друга - перешкоджання. Більш того - після того як приїхала поліція - приїхали три великих машини, і вони заблокували не лише нас, але і поліцію! Вісім годин вони нікуди не пускали - навіть, вибачте, не пускали мене в туалет".

После - депутаты разбирают факт нападения на съемочную группу канала "Ньюзван" и заслушивают отчеты экспертов Института массовой информации. Те, мягко говоря, для украинской журналистики неутешительные.

"І гранати кидали у приміщення ЗМІ, і підпали редакцій, і серйозні побиття, і машиною намагалися задавити журналістів-розлідувачів. З початку року ми зафіксували 168 випадків порушення свободи слова. Кількість приблизно як і у минулому році - змінилась якість. Стало більше фізичної агресії щодо журналістів", - говорит Оксана Романюк, медиаэксперт.

При этом часто при полном игнорировании таких преступлений со стороны полицейских. Нардепы решают направить коллективное обращение в МВД. А депутат Юрий Павленко предложил вынудить правоохранителей создать отдельную инструкцию для полицейских - что делать в случае нападения на сотрудников масс-медиа.

"Текучка кадрів і так далі - багато ваших проблем. Тому я бачу серйозні проблеми саме в організації вашої роботи МВС. Тож рекомендували б провести відповідні заходи, краще рішення колегії, але далі відповідними інструкціями і наказами це вирішити", - говорит Юрий Павленко, депутат Верховной Рады.

Как это было до проведения полицейской реформы - когда нападения на журналистов и препятствование исполнению служебных обязанностей правоохранители сразу ставили на особый контроль. По сути, приравнивая к тяжким, социально опасным преступлениям.