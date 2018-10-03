Из-за низких пенсий украинцы не могут позволить себе качественные продукты - об этом лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко рассказали пенсионеры во время визита политика в Днепропетровскую область.

Жительница поселка Покровское утверждает, что некоторым приходится питаться мясом для животных.

"Злидні, людина стара, немає грошей, я зайшла - вона каже: "Іди я тебе пригощу холодцем і котлетами", так я кажу: у вас же грошей немає, а вона каже: А я купила фарш, отой, що люди багаті купляють собакам, по 7 гривень, зробила котлети, зварила холодець із лапок курячих, які люди дають собакам", - возмущена Зинаида Ивановна, жительница пгт.Покровское.

"Мені важливо знати ваші проблеми, щоб отам у владі, я ваш представник - ваш голос, і я їх заставлю змінити цю політику, щоб перерахувати пенсії, щоб підняти людям зарплати, ми добиваємося зниження цін на газ, щоб відновили субсидії, щоб люди мали право на отримання субсидій, і щоб люди не голодували", - заявил Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии".