Займы под 7%: кому выгодны новые процентные ставки? [ Редактировать ]
Минфин начал занимать в долларах под 7 процентов годовых. Хотя ранее отказывался продавать облигации внутреннего госзайма с доходностью свыше 6-ти процентов.
Сегодня Министерство приняло 16 заявок. Повышение ставки позволило дополнительно привлечь на внутреннем рынке 67 миллионов долларов. Общая сумма средств, которые поступят в госбюджет, составила почти 3 триллиона гривен.
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