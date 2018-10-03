Минфин начал занимать в долларах под 7 процентов годовых. Хотя ранее отказывался продавать облигации внутреннего госзайма с доходностью свыше 6-ти процентов.

Сегодня Министерство приняло 16 заявок. Повышение ставки позволило дополнительно привлечь на внутреннем рынке 67 миллионов долларов. Общая сумма средств, которые поступят в госбюджет, составила почти 3 триллиона гривен.