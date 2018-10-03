Защита Александра Ефремова требует освободить их подопечного в связи с отсутвием официальных подозрений [ Редактировать ]
Старобельский райсуд Луганской области снова избирает меру пресечения экс-главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову.
Его взяли под арест 30 июля 2016 года. И обвиняют в организации захвата зданий Луганской облгосадминистрации и СБУ весной 2014 года. А также в посягательстве на территориальную целостность Украины.
С момента задержания суд уже 12 раз избирал меру пресечения Ефремову. Всегда в виде содержания под стражей на два месяца. Защита считает процесс политическим и требует освободить заключенного, поскольку ему до сих пор официально не предъявили никаких подозрений по основным статьям обвинения.
"Политическим процессом является тот, в котором лицо преследуется за то, что оно вступило в политическое противостояние с властью, при этом суть обвинения значения не имеет. Это может быть хулиганство, это может быть нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, это могут быть и те статьи, которые навесили - я не побоюсь использовать этот глагол - на Александра Сергеевича Ефремова", - заявил Евгений Солодко, адвокат Александра Ефремова.
"Подозрение по делу 37/98 мне не предъявлялось, вообще такого не существует. Прокурорская группа под это дело не формировалась и вообще не существует. Почему адвокат и говорит, что здесь незаконно присутствуют прокуроры. Это согласно законодательству, которое у нас есть. Мера пресечения по этому делу мне не избиралась", - подчеркнул Александр Ефремов, подсудимый.
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