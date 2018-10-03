Около полумиллиона украинцев имеют паспорта других стран - об этом заявляют эксперты. Официальной статистики на этот счет - нет. Чаще всего второе гражданство нашим соотечественникам дают Польша, Венгрия, Румыния и Россия.

То, что проблема существует, признают и в МИДе. Сегодня свои варианты решение предложил министр Павел Климкин. Какие - расскажет Ольга Паламарюк.

"Десятки тысяч". Именно столько украинцев имеют двойное гражданство - признают в МИДе. Желание заработать, путешествовать без препятствий, бизнес-интересы - главные причины, по которым украинцы оформляют паспорта других стран.

"Ми прекрасно знаємо, що десятки тисяч - і я тут не перебільшую - мають інше громадянство, які його отримали. Яким чином - ми ставимось до цих громадян - у нас в законі прописано, що ми в своїх правових відносинах розглядаємо їх як громадян України", - заявил Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

На самом деле картина намного печальнее, говорят эксперты. Речь идет о сотнях тысяч. Практически каждый десятый в Закарпатье - имеет венгерский паспорт. На Буковине "спросом" пользуются документы соседней Румынии. По данным местных журналистов, румынский паспорт - оформил каждый третий житель Черновицкой области. А это - около 300 тысяч человек.

"Пишеш заяву, вивчаєш на румунській мові присягу. Їдеш у Бухарест, кілька фраз румунською говориш, розказуєш вивчену присягу, отримуєш паспорт і їдеш додому. Треба уміло підійти до консульства - там завжди стоять такі хлопці, які допомагають отримати паспорт", - рассказывает Петр Кобевко, журналист.

Более того, двойное гражданство есть и у чиновников, и у депутатов. А некоторые - вообще организовали целый бизнес.

Например, главный специалист Хотинской райадминистрации - оказывал услуги посредника при оформлении загранпаспортов. В 2016 году его задержали на границе. Глава МИДа уверен - решение, которое не повредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости его скрывать, - найти можно.

"Оскільки, якщо ти хочеш отримати друге громадянство - а у нас нема за це покарань - скажи це відверто! Ти отримаєш нові права і обов'язки. Але приховувати це... Далі будуть маніпуляції з документами, з українськими документами. Це взагалі не прийнятно", - убежден Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства в Украине - назрела, уверен Павел Климкин. И начинать ее нужно как можно быстрее.

А параллельно - работать над изменением законодательства.