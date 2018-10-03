На работу в Германию: как воспользоваться законом о трудовой миграции [ Редактировать ]
На работу в Германию. Немецкие политики согласовали концепцию законопроекта о трудовой миграции. Ожидается, что он вступит в силу в следующем году и откроет рынок труда для специалистов из так называемых "третьих стран". Продолжит - Татьяна Логунова.
Этот законопроект уже называют революционным. Германия, по сути, собирается открыть свой трудовой рынок для специалистов из стран, которые не входят в Евросоюз. Документ еще должны одобрить правительство и парламент, но ключевые пункты нового закона - уже согласованы и обнародованы.
Германия приглашает. Не только высококвалифицированные кадры, но и специалистов с профессиональным образованием. На работу смогут приехать все - от IT-шников до поваров. Причем, для этого не нужно будет предъявлять трудовой контракт. Претенденты на трудоустройство смогут запросить специальную визу, приехать в Германию и полгода - уже на месте - искать работу.
"Важный пункт этого законопроекта - разрешение на въезд в Германию для поиска работы. Раньше это правило действовало только для выпускников высших учебных заведений. В будущем, мы распространим его и на квалифицированных специалистов с профессиональным образованием", - заявил Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.
Чтобы воспользоваться новыми правилами - нужно будет подтвердить свою квалификацию и знание немецкого языка. И самостоятельно обеспечивать проживание в Германии во время поиска работы - на социальные выплаты так называемые "трудовые иммигранты" претендовать не смогут. Этот пункт - четко прописан в законопроекте.
"Мы четко оговорили, что отказываемся от так называемой иммиграции в социальную систему. Поэтому перед въездом страну нужно будет доказать, что у претендента достаточно средств для существования", - подчеркнул Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.
Легче будет остаться в Германии и тем, кто приехал в страну в поисках убежища, но не получил статус беженца. Если такой человек выучил немецкий, нашел работу и сам себя обеспечивает - его депортация будет, как минимум, отсрочена.
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