И снова в центре скандала. Газета The New York Times обвинила Дональда Трампа в мошенничестве с налогами.

Правда ли, что президент обогатился незаконно? И чем ему грозят новые обвинения? - выяснил Дмитрий Анопченко.

Налоги для американцев - святое. Поколение за поколением указывают в декларации все до цента. С одной стороны, так принято, с другой - быть честным дешевле, ведь если нарушения обнаружат - штрафы просто космические. Поэтому и обвинения газеты The New York Times в адрес президента - более чем серьезны.

В опубликованном накануне расследовании журналисты обвинили Трампа в том, что он получил в наследство активы своего отца (а это как минимум 413 миллионов долларов) путем сомнительных налоговых сделок. А далее - пишет газета - президент якобы участвовал в грязных финансовых схемах, вплоть до мошенничества, чтобы приумножить это состояние.

Белому дому срочно пришлось оправдываться. Пресс-секретарь администрации назвала эту статью "нападками, вводящими в заблуждение", и попыталась пристыдить репортеров - мол, отец президента давно уже ушел в мир иной, зачем ворошить прошлое!

"Фреда Трампа нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной The New York Times. Много десятков лет назад Служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки", - заявила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

Аргумент вроде бы серьезный, но тут вмешались сами налоговики. Налоговый департамент Нью-Йорка заявил - решил изучить обвинения газеты и "рассматривает все возможности для нового расследования". И это уже - куда серьезнее. Срока давности тут нет - и сделки, которые Трамп проворачивал в 90-е годы, теперь могут заново проверить, придираясь даже к мелочам.

В Команде президента - и не без оснований - предполагают, что этот компромат демократы приберегли к выборам. И если налоговая найдет за что зацепиться - оставшиеся до них месяцы могут превратиться в сплошной телесериал - когда вся страна будет следить за новостями и задаваться вопросом - "так было ли мошенничество"?