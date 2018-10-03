Дональда Трампа обвинили в налоговом мошенничестве [ Редактировать ]
И снова в центре скандала. Газета The New York Times обвинила Дональда Трампа в мошенничестве с налогами.
Правда ли, что президент обогатился незаконно? И чем ему грозят новые обвинения? - выяснил Дмитрий Анопченко.
Налоги для американцев - святое. Поколение за поколением указывают в декларации все до цента. С одной стороны, так принято, с другой - быть честным дешевле, ведь если нарушения обнаружат - штрафы просто космические. Поэтому и обвинения газеты The New York Times в адрес президента - более чем серьезны.
В опубликованном накануне расследовании журналисты обвинили Трампа в том, что он получил в наследство активы своего отца (а это как минимум 413 миллионов долларов) путем сомнительных налоговых сделок. А далее - пишет газета - президент якобы участвовал в грязных финансовых схемах, вплоть до мошенничества, чтобы приумножить это состояние.
Белому дому срочно пришлось оправдываться. Пресс-секретарь администрации назвала эту статью "нападками, вводящими в заблуждение", и попыталась пристыдить репортеров - мол, отец президента давно уже ушел в мир иной, зачем ворошить прошлое!
"Фреда Трампа нет уже около 20 лет, и грустно наблюдать эти нападки на семью Трампа со стороны никуда не годной The New York Times. Много десятков лет назад Служба внутренних доходов рассмотрела и одобрила эти сделки", - заявила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.
Аргумент вроде бы серьезный, но тут вмешались сами налоговики. Налоговый департамент Нью-Йорка заявил - решил изучить обвинения газеты и "рассматривает все возможности для нового расследования". И это уже - куда серьезнее. Срока давности тут нет - и сделки, которые Трамп проворачивал в 90-е годы, теперь могут заново проверить, придираясь даже к мелочам.
В Команде президента - и не без оснований - предполагают, что этот компромат демократы приберегли к выборам. И если налоговая найдет за что зацепиться - оставшиеся до них месяцы могут превратиться в сплошной телесериал - когда вся страна будет следить за новостями и задаваться вопросом - "так было ли мошенничество"?
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