Зачинщикам штурма скандальной стройплощадки на столичных Осокорках - грозит реальный срок. По факту попытки рейдерского захвата две недели назад киевские полицейские открыли сразу два уголовных производства. Все подробности - далее в материале.

Атаки на стройплощадку жилого комплекса на Осокорках "Патриотика на озерах" псевдоактивистами - начались еще в мае. Тогда за драку полицейские арестовали одного из организаторов нападения - Сергея Филимонова. Его дело - уже на рассмотрении в суде. Однако попытки захватить территорию компании "Аркада-Будівництво" - не прекратились.

В последний раз организованная группа лиц строительный объект попыталась взять штурмом 22 сентября. Под давлением захватчиков - правоохранители задержали охранников стройки. Среди них и ветеран АТО - Никита Шатилин.

"Уложили их лицом на асфальт, хотя могли просто, в принципе, проверить документы. Потому что до этого я предоставлял все необходимые бумаги в Дарницкое управление полиции. Так что, сотрудники правоохранительных органов были в курсе - что там происходит, какие люди там находятся, какое есть оружие зарегистрированное", - заявил Никита Шатилин, сотрудник охранной фирмы.

Тогда захватчики - поломали забор и даже пытались уничтожить технику, использовав коктейли Молотова.

"На стройку проникли псевдоактивисты, или просто активисты - чьи то люди, я не знаю. И непосредственно стали резать палатки, в которых люди жили. Начали палить технику", - говорит Никита Шатилин, сотрудник охранной фирмы.

Киевские полицейские открыли сразу два уголовных дела. В прокуратуре говорят - личности подозреваемых уже установили.

"Встановлені їх анкетні дані. І зараз, в межах провадження - встановлюється роль та участь кожного з них. Аналізується відео, яке наявне, як у свідків вказаного інциденту, наявне у засобах масової інформації.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу - це групове порушення громадського порядку, "хуліганство" , ч.2 ст. 296, КК, а також - "умисне пошкодження майна", - заявила Надежда Максимец, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры.

Из-за постоянных нападений компания "Аркада-Будівництво" временно прекратила выполнение работ. Там считают, что пвсевдоактивисты нарушили 206 статью Уголовного кодекса Украины, а именно - препятствовали законной хозяйственной деятельности. К защите прав законного собственника территории - подключились общественники.

"На даний час на території будівельного майданчика все спокійно. Немає жодних провокацій. Тому що забудовник не здійснює ніяких дій окрім облагородження території навколо озера. Ми на даний час цю ситуацію, як громада - також контролюємо, для того щоб розуміти у майбутньому - законність, порядок і до чого все це призведе", - говорит Игорь Бондарчук, представитель общественной организации "Стоп Коррупции".

Правоохранители уже готовятся объявить рейдерам подозрение. За хулиганство и порчу имущества захватчикам грозит - до 5 лет тюрьмы.