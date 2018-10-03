Секрет успеха: скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт в преддверии концерта в Киеве дал эксклюзивное интервью "Подробностям" [ Редактировать ]
В Киев приехал скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт. В эти минуты начался его концерт. Перед ним - музыкант согласился дать эксклюзивное интервью "Подробностям" и даже поделился секретом своего успеха. Что рассказал - об этом в нашем материале.
Его выступления собирают сотни тысяч зрителей по всему миру. Он превосходно играет Баха и Вивальди, при этом виртуозно исполняя рок-хиты "Металлики" и "Нирваны". В Киев приехал Дэвид Гарретт.
"Я с радостью возвращаюсь в Украину. Выступление здесь - чудесный опыт. В этот раз я приехал с особенным шоу. Мы с командой объединили в программе абсолютно разные музыкальные жанры. Зрители услышат авторские композиции, а также любимые хиты Эминема и Coldplay", - говорит Дэвид Гарретт, скрипач-виртуоз.
Для многих музыкантов он - настоящий герой. Потому что возродил интерес миллионов людей к классической музыке и скрипке. Но в жизни Гарретт не похож на скрипача - скорее, на рокера. Еще подростком он увлекся песнями AC/DC, Queen и других рок-групп.
"- Как Вам удалось соединить классическую музыку и рок? Будет ли что-то подобное на вашем концерте в Киеве? - Конечно. Я буду играть с рок-ансамблем, вы услышите гитары, барабаны. Это традиционный рок-эн-рольный набор.
Если говорить не о классике, на мою судьбу как музыканта очень повлияла рок-музыка. Я был большим фанатом великой группы АС/DC, Джими Хендрикса. А вот когда вы исполняете классическую музыку, то должны быть переводчиком, который служит композитору. И при этом - важно оставаться самим собой", - говорит Дэвид Гарретт, скрипач-виртуоз.
Уже ребенком он стал знаменитым. В 10 лет мальчик - выступает с оркестром. А в 19 - Гарретт решает переехать в Нью-Йорк - без поддержки родителей. Там поступает в престижную школу музыки. Сегодня Дэвид советует другим исполнителям верить в себя, работать и не реагировать на критику.
"Не оглядывайтесь назад или по сторонам, фокусируйтесь на своем музыкальном развитии. Музыка - это очень длинное путешествие, обучение длится много-много лет. Это требует дисциплины. И если вы действительно любите то, чем занимаетесь, - это и есть самый большой успех", - убежден Дэвид Гарретт, скрипач-виртуоз.
В 2007 году талантливый музыкант даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он исполнил знаменитую интермедию Римского-Корсакова "Полет шмеля" за 66 с половиной секунд. Но всемирный успех пришел в 2013 году - после фильма о великом маэстро Паганини, где он сыграл главную роль.
При всех своих достижениях Гарретт признался: его успех - вовсе не в гонорарах или толпах поклонников. Дэвид мечтает, чтобы каждый человек в мире наслаждался музыкой, так же, как и он сам.
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