В Польшу не пускают сотни фур из Украины (видео) [ Редактировать ]
На границе Украины и Польши во Львовской области выстроились километровые очереди из грузовиков.
"В пункте пропуска Краковец грузовики стоят уже за четыре километра до границы. В очереди их уже более 200. Водители ждут по двое-трое суток, чтобы выехать в Польшу, а очередь двигается очень медленно", – сообщает "Сегодня".
Один из водителей рассказал, что уже три дня ожидает.
"И сейчас еще сутки будут, чтобы зайти. Это ненормально. Сутки-полтора, больше не будет, это первый раз такое у меня, трое суток", - рассказал водитель Василий Федорец.
Отмечается, что пассажирские автобусы и легковые автомобили двигаются без задержек, а задержки в пропуске грузовиков связывают с забастовкой польских пограничников. Свою работу они максимально замедляют, требуя таким образом повысить зарплату.
При этом, ни одного официального сообщения о забастовке украинская сторона не получала. Наши пограничники уверяют, что со своей стороны грузовиков не задерживают, оформляют по 10 за час, как обычно.
В Государственной фискальной службе Украины подтвердили информацию о сложной ситуации на границе. Одной из причин являются ограничения по ввозу в Польшу топлива до 200 литров на один грузовой автомобиль.
Польские правоохранители второй день выходят на протест в центре Варшавы - они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда, а также пенсионного обеспечения.
За неделю до этого на украинско-польской границе во Львовской области образовались очереди в целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей.
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