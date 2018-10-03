Фуры не пропускают уже несколько дней. Кадр: Youtube \ "Сегодня"

На границе Украины и Польши во Львовской области выстроились километровые очереди из грузовиков.

"В пункте пропуска Краковец грузовики стоят уже за четыре километра до границы. В очереди их уже более 200. Водители ждут по двое-трое суток, чтобы выехать в Польшу, а очередь двигается очень медленно", – сообщает "Сегодня".

Один из водителей рассказал, что уже три дня ожидает.

"И сейчас еще сутки будут, чтобы зайти. Это ненормально. Сутки-полтора, больше не будет, это первый раз такое у меня, трое суток", - рассказал водитель Василий Федорец.

Отмечается, что пассажирские автобусы и легковые автомобили двигаются без задержек, а задержки в пропуске грузовиков связывают с забастовкой польских пограничников. Свою работу они максимально замедляют, требуя таким образом повысить зарплату.

При этом, ни одного официального сообщения о забастовке украинская сторона не получала. Наши пограничники уверяют, что со своей стороны грузовиков не задерживают, оформляют по 10 за час, как обычно.

В Государственной фискальной службе Украины подтвердили информацию о сложной ситуации на границе. Одной из причин являются ограничения по ввозу в Польшу топлива до 200 литров на один грузовой автомобиль.

Польские правоохранители второй день выходят на протест в центре Варшавы - они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда, а также пенсионного обеспечения.

За неделю до этого на украинско-польской границе во Львовской области образовались очереди в целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей.