Василий Грицак встретился с Беном Уоллесом в Киеве. Фото: ssu.gov.ua

Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в противодействии подрывной деятельности спецслужб России.

3 октября в Киеве глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак провел встречу с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которой обсуждалась, в частности, российская гибридная агрессия против Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам", - говорится в сообщении.

Также Грицак отметил, что несмотря на гибридную агрессию, Украина остается правовым государством и неуклонно придерживается основополагающих прав и свобод человека.

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей. В Британии подозревают в отравлениях Россию.