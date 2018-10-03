Украина и Британия договорились противостоять спецслужбам России [ Редактировать ]
Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в противодействии подрывной деятельности спецслужб России.
3 октября в Киеве глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак провел встречу с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которой обсуждалась, в частности, российская гибридная агрессия против Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
"По результатам переговоров стороны достигли договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам", - говорится в сообщении.
Также Грицак отметил, что несмотря на гибридную агрессию, Украина остается правовым государством и неуклонно придерживается основополагающих прав и свобод человека.
Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей. В Британии подозревают в отравлениях Россию.
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