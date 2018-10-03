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Четвертый игровой день группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019 открывал поединок на стадионе "Парк де Пренс", в котором встречались французский клуб ПСЖ и дебютант турнира - "Црвена Звезда".

Предсказуемо парижане с первых минут взяли мяч под свой контроль, закрепившись большими силами на чужой половине поля. Гости умело отбивались, нередко используя тактику мелкого фола, тем самым сдерживая натиск титулованного французского клуба.

Однако уже на 20-й минуте бразильский нападающий Неймар филигранным ударом со штрафного открыл счет в поединке, а спустя полторы минуты и вовсе удвоил преимущество своей команды, удачно замкнув передачу от Мбаппе.

И тут ПСЖ взялся добивать обескровленный сербский клуб: на 37-й минуте мастерский удар Эдинсона Кавани заставил голкипера гостей уже в третий раз вынимать мяч из сетки ворот. А точный удар Ди Марии поставил жирную точку в первом тайме.

Во втором тайме команда Томаса Тухеля продолжала владеть территориальным преимуществом и все-таки довела дело до неприличного разгрома. На 72-й минуте Килиан Мбаппе с передачи Берната отправил мяч в пустые ворота. Разбитые дебютанты турнира все же сумели забить гол престижа: на 75-й минуте Марко Марин переиграл голкипера французов Ареоля. Впрочем, парижане все же вскоре усилиями Неймара восстановили преимущество в пять мячей.

Таким образом, "ПСЖ" набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, а "Црвена Звезда" опустилась на последнюю строчку квартета С.

ПСЖ - "Црвена Звезда" 6:1 (4:0)



Голы: Неймар, 20 (1:0); Неймар, 22 (2:0); Кавани, 37 (3:0); Ди Мария, 42 (4:0); Мбаппе, 70 (5:0); Марин М., 74 (5:1); Неймар, 81 (6:1).



ПСЖ: Ареола; Менье; Кимпембе; Тьяго Силва (Керер, 76); Рабьо; Кавани; Бернат; Верратти; Ди Мария; Мбаппе (Чупо-Мотинг, 76); Неймар (Дракслер, 82).



"Црвена Звезда": Борян; Дегенек; Стойкович Ф.; Савич В. (Бабич Ср., 46); Родич; Шимич В. (Павков, 46); Чаушич; Марин М.; Крстичич; Йовичич; Набуан (Эбесилио, 73).



Предупреждения: Стойкович Ф., 68; Павков, 75.

Днем ранее донецкий "Шахтер" упустил победу над французским "Лионом".