Все граждане Украины могут при желании обменять свой паспорт. Илл.: dmsu.gov.ua

Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта), который также называют биометрическим.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 октября, передает "Интерфакс-Украина".

Теперь все граждане Украины могут при желании обменять свой паспорт в форме книжечки на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карту).

В случае, когда лица, достигшие 25- или 45-летнего возраста, не обратились в течение месяца для вклеивания в паспорт фотографии, то такой документ подлежит обязательному обмену на ID-карту.

В постановлении Кабмина также урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины образца 1994 года.

До этого, Верховный Суд Украины разрешил украинцам получать паспорта не только в виде ID-карты с персональными данными, но и в виде книжки, отмечая, что "введение новейших технологий не должно быть принудительным".