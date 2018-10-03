Биометрический паспорт: Кабмин установил правила обмена [ Редактировать ]
Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта), который также называют биометрическим.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 октября, передает "Интерфакс-Украина".
Теперь все граждане Украины могут при желании обменять свой паспорт в форме книжечки на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карту).
В случае, когда лица, достигшие 25- или 45-летнего возраста, не обратились в течение месяца для вклеивания в паспорт фотографии, то такой документ подлежит обязательному обмену на ID-карту.
В постановлении Кабмина также урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины образца 1994 года.
До этого, Верховный Суд Украины разрешил украинцам получать паспорта не только в виде ID-карты с персональными данными, но и в виде книжки, отмечая, что "введение новейших технологий не должно быть принудительным".
по теме
Паспортный хаос: в украинском МИДе хотят провести дебаты о двойном гражданстве
После скандала с Венгрией в украинском МИДе хотят провести дискуссии о двойном гражданстве - что и кому могут позволить?
Угорського консула видворять з України - МЗС
Угорський консул, котрий "роздавав паспорти" у Береговому, повинен покинути Україну, - заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін
Нарушение ПДД в Украине будут фиксировать по-новому
Кабмин расширил перечень техсредств для контроля скорости и других нарушений ПДД на дорогах Украины
Супрун резко отреагировала на решение об увольнении
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун прокомментировала решение комитета Рады об ее увольнении
Как будут считать страховой стаж: решение Кабмина
Кабинет министров Украины урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней