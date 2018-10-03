Brexit: известна дата саммита ЕС [ Редактировать ]
Представители стран-участниц Евросоюза 17 октября соберутся для обсуждения с Великобританией проекта соглашения по Brexit.
Об этом сообщает Reuters.
Встреча состоится в Брюсселе. Ожидается, что лидерам ЕС удастся согласовать окончательную сделку и получить согласие премьер-министра Британии.
Это должно стать подготовкой к проведению в середине ноября саммита, на котором будет окончательно оформлена политическая декларация о торговых отношениях между Европейским союзом и Великобританией после Brexit.
Президент Европейского совета Дональд Туск пригласил глав государств и правительств Евросоюза на рабочий ужин накануне саммита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также приглашена.
Напомним, что из-за Brexit Британия уже готовится к пищевому кризису.
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