Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова постоянно ухудшается, у него развилась гипоксия (кислородное голодание - ред.).

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрия Динзе, сообщает "Крым.Реалии".

"По последним данным, у режиссера развилась гипоксия, связанная с недостаточностью обогащения кислородом внутренних органов и крови. Динзе также отметил, что в колонии намерены принудительно кормить Сенцова на случай резкого ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Динзе должен посетить Сенцова в пятницу, 5 октября.

Ранее в сети появилось шокирующее фото Сенцова.