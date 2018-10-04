У Сенцова развилась гипоксия - адвокат [ Редактировать ]
Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова постоянно ухудшается, у него развилась гипоксия (кислородное голодание - ред.).
Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрия Динзе, сообщает "Крым.Реалии".
"По последним данным, у режиссера развилась гипоксия, связанная с недостаточностью обогащения кислородом внутренних органов и крови. Динзе также отметил, что в колонии намерены принудительно кормить Сенцова на случай резкого ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.
Динзе должен посетить Сенцова в пятницу, 5 октября.
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