В Австрии утвердили миллион евро для Донбасса [ Редактировать ]
Совет министров Австрии утвердил выделение миллиона евро на помощь Восточной Украине.
Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Die Presse.
Деньги предназначены Красному Кресту для поддержки в проекте по разминированию Донбасса.
Также и США выделили 250 миллионов Украине.
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