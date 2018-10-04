Украинский полузащитник Евгений Коноплянка помог немецкому "Шальке" одержать победу над московским "Локомотивом" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок прошел в Москве и завершился минимальной победой гостей - единственный мяч на 88-й минуте после передачи Коноплянки забил Уэстон Маккенни.

"Локомотив" - "Шальке" - 0:1

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