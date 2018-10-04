Лига чемпионов: "Шальке" обыграл "Локомотив" [ Редактировать ]
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка помог немецкому "Шальке" одержать победу над московским "Локомотивом" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок прошел в Москве и завершился минимальной победой гостей - единственный мяч на 88-й минуте после передачи Коноплянки забил Уэстон Маккенни.
"Локомотив" - "Шальке" - 0:1
Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов УЕФА смотрите тут.
по теме
"Тоттенхэм" - "Барселона": результаты матча Лиги чемпионов
Испанская "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов
ПСЖ - "Црвена Звезда": французы "уничтожили" сербов в поединке Лиги чемпионов
Команда Томаса Тухеля не оставила ни единого шанса дебютанту турнира
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Предлагаем результаты всех матчей второго тура группового турнира Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде