Нападение на инкассаторов в Одессе: суд арестовал подозреваемого [ Редактировать ]
Источник: Думская
Киевский районный суд Одессы отправил в СИЗО подозреваемого в нападении на инкассаторов без права выхода под залог.
Об этом сообщило местное издание "Думская".
Ранее в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении разбойного нападения на инкассаторов в центре города (ч.5 ст.27, ч.4 ст.187 УК Украины).
Во время заседания прокурор ходатайствовал о том, чтобы заседание суда было закрытым. Он попросил об этом, потому что полицейские продолжают искать остальных членов банды, которые напали на инкассаторов и похитили деньги.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом заседании, во время которого и избрал меру пресечения.
Ранее сообщалось, что на авто инкассаторов платежных терминалов мобильной связи в Приморском районе Одессы было совершено вооруженное нападение. Полиция разыскивала в связи со случившимся двух мужчин на машине марки Opel.
При ограблении пострадали двое инкассаторов.
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