Киевский районный суд Одессы отправил в СИЗО подозреваемого в нападении на инкассаторов без права выхода под залог.

Об этом сообщило местное издание "Думская".



Ранее в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении разбойного нападения на инкассаторов в центре города (ч.5 ст.27, ч.4 ст.187 УК Украины).



Во время заседания прокурор ходатайствовал о том, чтобы заседание суда было закрытым. Он попросил об этом, потому что полицейские продолжают искать остальных членов банды, которые напали на инкассаторов и похитили деньги.



Судья удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом заседании, во время которого и избрал меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на авто инкассаторов платежных терминалов мобильной связи в Приморском районе Одессы было совершено вооруженное нападение. Полиция разыскивала в связи со случившимся двух мужчин на машине марки Opel.

При ограблении пострадали двое инкассаторов.