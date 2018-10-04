Найдорожчий віскі продали за мільйон доларів [ Редактировать ]
У Шотландії за рекордний один мільйон доларів пішов з аукціону віскі багаторічної витримки. Покупцем став приватний колекціонер з Азії. Він брав участь у торгах телефоном.
Односолодовий напій розлили у пляшки ще 1986 року. Загалом їх було 12. Скільки з них існує натепер - невідомо. Одна з пляшок ймовірно могла розбитися під час землетрусу у Японії 2011 року.
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Віскі за мільйон фунтів стерлінгів. За таку ціну наступного тижня в Единбурзі може піти з молотка пляшка рідкісного напою. Цей віскі перегнали у 1926 році, а розлили у пляшки через шість десятиліть