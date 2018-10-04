У Шотландії за рекордний один мільйон доларів пішов з аукціону віскі багаторічної витримки. Покупцем став приватний колекціонер з Азії. Він брав участь у торгах телефоном.

Односолодовий напій розлили у пляшки ще 1986 року. Загалом їх було 12. Скільки з них існує натепер - невідомо. Одна з пляшок ймовірно могла розбитися під час землетрусу у Японії 2011 року.