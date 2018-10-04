"Шкільна" трагедія на Черкащині. У селищі Чорнобай лікарі та рідні борються за життя 8-річного учня. У понеділок хлопчик прийшов до мами на роботу і знепритомнів. Перед цим устиг розповісти, що його побили однокласники. Докладніше - Станіслав Кухарчук.

Вже третій день Марина не відходить від ліжка восьмирічного синочка. Йому видалили частину селезінки. Мама розповідає зі школи син прийшов до неї на роботу і майже одразу знепритомнів.

"Сказав, що його побили на лиці була, одежа була брудна, біль в руці сильна, він був у дуже важкому стані", - говорить Марина Лавріненко, мати Давида.

Стан хлопчика вкрай тяжкий - кажуть лікарі.

"Закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, далі закрита травма черевної порожнини, рука зламана да, перелом луча лівої нижньої треті", - говорить Сергій Чуба - виконувач обов'язків головного лікаря Чорнобаївської районної лікарні.

У тому, що Давида побили, бабуся навіть не сумнівається. Перед тим, як знепритомніти, хлопчик назвав імена своїх кривдників - це два однокласники. Онук не раз розповідав, як над ним у школі знущалися однолітки.

"Був порватий портфель, порваті зошити у нього, а оце першого вересня була гематома на вусі він в школу дуже боявся йти, каже, я стісняюсь, ти боїшся однолітків? Да, я їх боюся", - говорить Галина Попова, бабуся Давида.

Давид навчається ось в цій школі. На вході для дітей встановлена "скринька довіри", у яку учні кидають для психолога листи із своїми проблемами. Мама Давида не раз жалілася класному керівникові сина. Та підтверджує, інциденти були, але їх одразу залагоджували.

"Конфліктні ситуації між дітьми бували і провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Були проведені бесіди і з батьками дітей, з дітьми проведені індивідуальні бесіди і крім того групові заняття в класі", - говорить Людмила Брегинець, учитель 3В класу Чорнобаївської школи №1.

За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування. Директор запевняє - версія про побиття третьокласника не підтвердилась.

Під час службового розслідування педагоги встановили - трагедія, ймовірніше за все, сталася ось на цій конструкції. Зі слів опитаних дітей, Давид заліз на цю перекладину, вона на висоті не більше двох метрів, для того щоб показати одноліткам трюк… не втримався і впав на землю від чого і отримав численні травми

Ми хотіли поспілкуватися з дітьми, яких Давид звинуватив у побитті, але їхні батьки - категорично проти. А от слідчі, які почали кримінальне провадження, їх вже допитали.

"За зібраними на даний час матеріалами підтверджуючих фактів про те, що тілесні ушкодження спричиненні саме однолітками неповнолітнього … не встановлено", - говорить Олександр Чумаченко, заступник керівника Золотоніської місцевої прокуратури.

Поки що Давид залишатиметься у районній лікарні, та щойно медики дозволять його одразу перевезуть до дитячої обласної. Розповісти подробиці свого травмування малий зможе, як тільки почне одужувати.