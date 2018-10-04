В Германии из-за мигрантов вспыхивают острые конфликты

Еще одной большой волны беженцев с Ближнего Востока Европа может и не выдержать. Причем в буквальном смысле. Даже в странах, которые толерантнее всего относятся к мигрантам и приютили больше других, местные жители начинают, что называется, "закипать". И Германия тут - показательный пример