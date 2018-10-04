Німці вийшли на протест проти расизму [ Редактировать ]
У Мюнхені десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти расизму. Демонстрація відбулася під гаслом "Час настав - разом проти політики страху".
Такою відозвою мітингувальники хочуть наголосити розподіл суспільства і популістський тон у міграційній політиці щодо біженців є неприпустимими у сучасному світі. За даними поліції - акція минула без сутичок.
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