Австрія виділила мільйон євро на допомогу Донбасу. Рішення ухвалила тамтешня Рада міністрів.

За словами федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца, кошти, зокрема, спрямують Червоному Хресту - на проект з розмінування, а також для інших австрійських неурядових організацій, які надають підтримку постраждалому від війни населенню на Донбасі.