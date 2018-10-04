Австрія виділила мільйон євро для Донбасу [ Редактировать ]
Австрія виділила мільйон євро на допомогу Донбасу. Рішення ухвалила тамтешня Рада міністрів.
За словами федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца, кошти, зокрема, спрямують Червоному Хресту - на проект з розмінування, а також для інших австрійських неурядових організацій, які надають підтримку постраждалому від війни населенню на Донбасі.
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