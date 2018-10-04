Ворог не припиняє збройних провокацій на Донбасі

Ворог не припиняє збройних провокацій на Донбасі. За минулу добу 5 обстрілів. Два з них із заборонених видів озброєння. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Гаряче було на Маріупольському напрямку.

Там окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Стріляли по наших опорних пунктах в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Наші позиції біля Водяного та Лебединського накрило мінометним вогнем.