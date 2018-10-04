США приступят к испытаниям гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось. Об этом заявил первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан. Передают зарубежные СМИ.



"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", - сказал он, отметив, что в настоящий момент Минобороны США оценивает уровень затрат.



Разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты.

Ранее мы писали о том. что на заседании Совбеза ООН, членом которого являются США, обсудили проблемы ядерного оружия.