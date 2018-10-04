США испытают гиперзвуковое оружие [ Редактировать ]
США приступят к испытаниям гиперзвукового оружия раньше, чем ожидалось. Об этом заявил первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан. Передают зарубежные СМИ.
"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", - сказал он, отметив, что в настоящий момент Минобороны США оценивает уровень затрат.
Разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты.
Ранее мы писали о том. что на заседании Совбеза ООН, членом которого являются США, обсудили проблемы ядерного оружия.
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