За свою діяльність чоловік може на 12 років сісти за ґрати

Росіянин організував продаж наркотиків у Києві. Громадянина Російської Федерації з пакетом у руках затримали правоохоронці.

Згодом, під час обшуків у нього виявили шість пакунків із речовиною білого кольору, схожою на героїн. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку"становить понад мільйон гривень. За свою діяльність чоловік може на 12 років сісти за ґрати.