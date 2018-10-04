Бойовики обстріляли Кримське з важких мінометів [ Редактировать ]
Понад двадцять разів обстрілювали позиції українських військових бойовики на сході. Вогневі удари фіксували на всіх напрямках. .
З важких мінометів окупанти вели вогонь по Кримському на Луганщині, на цій ділянці напруга не спадає протягом усього тижня. У штабі операції об'єднаних сил кажуть - жоден український військовий у боях не постраждав.
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