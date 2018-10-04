За минувшие сутки, 3 октября, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 5 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского, Новолуганского, Гнутового и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. Кроме того, оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожили, еще двое были ранены.

От начала текущих суток, 4 октября, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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