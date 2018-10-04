Скандал в Виннице: мэра города облили кровью (фото) [ Редактировать ]
В кабинет мэра города Гнивань Винницкой области Владимира Кулешова ворвались неизвестные и облили его кровью. Инцидент произошел 2 октября. Активисты обвиняют мэрию в снабжении стройматериалами для возведения Россией Керченского моста. Об этом сообщает "Винница.info".
Сам Кулешов отрицает все обвинения. По его словам, предприятие "Гниванский карьер" не имеет соглашений с российскими компаниями и прямых поставок в Россию не осуществляет.
"У них есть продажа сырья в Молдову, Приднестровье, Украину, Беларусь, в Россию они перестали продавать щебеночную продукцию. Но любой, кто купит щебеночную продукцию в Украине, может заключить соглашение с российской компанией. Договоров поставки и прямых поставок в Россией "Гниваньский карьер" не имеет", - заявляет Кулешов.
Активисты в свою очередь утверждают, что мэр говорит неправду.
"По моему мнению, молодых людей вдохновило наше расследование о деятельности "Гниванского карьера", который продавал сырье для строительства Крымского моста", - говорит активист Андрей Вербецкий.
Ранее мы писали о том, что сильный шторм едва не разрушил Керченский мост.
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