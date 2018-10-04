В Харькове мужчина перерезал горло школьнице [ Редактировать ]
Во вторник, 2 октября, в Новобаварском районе Харькова, 28-летний мужчина совершил покушение на убийство школьницы. Об этом сообщает "Багнет".
Подозреваемый напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры, прямо на лестничной площадке.
Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке и скрылся с места происшествия.
Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.
Подозреваемого правоохранители задержали "по горячим" следам.
Идут следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.
Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи.
Ранее мы писали о том, что под Киевом квартирантка зарезала хозяина квартиры ножом.
по теме
Мужчина лишился руки в харьковском метро
В среду, 3 октября, на станции метрополитена мужчина бросился под поезд
В Харькове во двор жилого дома бросили гранату
В Харькове на территории одного из частных домовладений произошел взрыв
Жуткое ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину (фото)
Трагедия произошла поздно вечером на Московском проспекте
День рождения в харьковском вузе обернулся смертью
В одном из лучших университетов страны нашли мертвого человека
Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 16 сентября в первой половине дня