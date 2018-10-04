Во вторник, 2 октября, в Новобаварском районе Харькова, 28-летний мужчина совершил покушение на убийство школьницы. Об этом сообщает "Багнет".

Подозреваемый напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры, прямо на лестничной площадке.

Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.

Подозреваемого правоохранители задержали "по горячим" следам.

Идут следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения.

Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи.

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