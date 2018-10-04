Транспортний колапс на українсько-польському кордоні. Там у чергах застрягли близько сотні вантажівок. Люди чекають по кілька діб. Коли почнеться рух - з'ясовували наші кореспонденти.

Звичний чайник, який продається в нас в Україні, в славном місті Харкові на "барабані". Робимо, в крайньому случаї коли дощ іде і заправочок немає.

Вівсяне печиво, цукерки і чайник з USB-проводом. За дні очікування, допоки митниця "дасть добро", Юрій уже обжився в своєму автомобілі.

"Настрою немає на чай. Нам не платять за те, що ми стоїмо. Нам платять за роботу. А те, що ми стоїмо за це ніхто не плате", - говорить Юрій водій вантажівки.

На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску "Краковець", таких, як Юрій, вже понад півтори сотні. Черга з машин розтягнулася на чотири кілометри, далекобійники стоять тут безперервно. Жодних зручностей. Та ще й на шкоду собі.

"Та є зручності, які зручності, поле велике так туалет один на всіх", - говорить Ярослав Шеремет водій вантажівки.

"В мене строк доставки 3 числа В Австрії. А де ще я, а де Австрія! Якщо я проїхав би там 10 тисяч - в мене є зарплата, а якщо я постою, зара 4 сутки постою, і мені в мене 2 тис кілометрів рейс і назад будем знов стояти 4 сутки звичайно, що мені в мінус", - говорить Андрій Андрєєв, водій вантажівки.

Митники звітують за зміну пропускають понад сотню вантажівок. Основною причиною затримки вважають збільшення товаропотоку між Україною і Польщею. Водіям радять їхати в інші пункти пропуску.

"Шегині не настільки завантажені, Рава-Руська так само там взагалі зараз немає черг вантажних автомобілів, бо то зовсім інший напрямок, він більше не варшавський а це напрямок південної Польщі тому всі перевізники обирають цей шлях. Там і дороги кращі, і відповідно географічне розташування дає своє", - говорить Степан Бочаров заступник керівника Управління огранізації митного контролю та оформлення Львівської митниці ДФС.

За даними Львівської митниці, за останній рік товаропотік з України до країн ЄС зріс на 20 відсотків. Львівська облдержадміністрація навіть розробила стратегію щодо збільшення пропускної здатності між Україною і Польщею. Пункти пропуску мають бути через кожні 30 кілометрів кордону. Ось тільки це поки що далека перспектива, та й коли вона набуде реальних обрисів не ясно.