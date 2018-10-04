Дональду Трампу пригрозили стягненням податків [ Редактировать ]
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пригрозив стягнути з Дональда Трампа всі податки, які той не сплатив. За його словами, на американського президента чекають штрафи як з боку штату Нью-Йорк, так і з боку міста.
Нагадаю, 2 роки тому видання New York Times оприлюднило розслідування, згідно з яким родина Трампів занижувала вартість своїх активів та навіть створила фіктивну корпорацію, щоби ухилитися від сплати податків.
За даними журналістів, загалом Трамп "заборгував" щонайменше 900 мільйонів доларів.
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