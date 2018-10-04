Пішоходам у Литві заборонили говорити по мобільному телефону на пішохідних переходах. Відповідні поправки до правил дорожнього руху литовський уряд затвердив напередодні.

Крім того, місцевим водіям доведеться пропускати не лише пішоходів, які вже вийшли на проїжджу частину, а й тих, що стоять біля пішохідного переходу.