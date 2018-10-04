В Костромской области в России упал вертолет, трое, находившихся на борту людей, погибли. Об этом сообщает УНН.

"По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли", - сказано в сообщении.

Вертолет рухнул в густом лесу. Люди на борту, предположительно, были охотниками.

Вертолет совершал вылет без официального разрешения. Машина частная и, вероятней всего, арендованная. По предварительным данным, воздушное судно - из Архангельской или Вологодской области. Что привело к крушению, неисправность или неопытность пилота, будут выяснять специалисты.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности погибших.

Ранее мы писали о том, что в Приднестровье разбился военный вертолет.