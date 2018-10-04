В России произошла авиакатастрофа [ Редактировать ]
В Костромской области в России упал вертолет, трое, находившихся на борту людей, погибли. Об этом сообщает УНН.
"По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли", - сказано в сообщении.
Вертолет рухнул в густом лесу. Люди на борту, предположительно, были охотниками.
Вертолет совершал вылет без официального разрешения. Машина частная и, вероятней всего, арендованная. По предварительным данным, воздушное судно - из Архангельской или Вологодской области. Что привело к крушению, неисправность или неопытность пилота, будут выяснять специалисты.
Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности погибших.
Ранее мы писали о том, что в Приднестровье разбился военный вертолет.
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