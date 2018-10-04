Министерство иностранных дел Великобритании обвинило разведку России в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта. Об этом говорится в заявлении министерства, сообщает Bloomberg.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании подчеркивает, что ГРУ России, которое "действовало под именами Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team", "почти наверняка", несет ответственность за ряд серьезных хакерских нападений на страны, включая США, Британию и саму Россию.

В частности, среди нападений - кибератака на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году. Глава МИД Британии Джереми Хант заявил:

Действия российской разведки являются неизбирательными и безрассудными: они пытаются взрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам России. Великобритания вместе с союзниками будет разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность.

Ранее мы писали о том, что НАТО может ответить на кибератаку России войной.