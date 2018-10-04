Депутаты Верховной рады Украины поддержали принятие за основу и в целом законопроекта №9153 о пролонгации закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей поддержали 245 народных депутатов.

Отметим, что голосование за закон сопровождалось возгласами в сессионном зале "Ганьба".

Подчеркнем, что действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" слова "на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" заменить словами "со дня вступления в силу с учетом положений закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2019 года включительно", - указано в тексте закона.

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