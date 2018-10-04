Внесенный Кабмином на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2019 является антисоциальным. Поэтому Оппозиционный блок подготовил пакет предложений, которые предусматривают существенное увеличение социальных стандартов и рост расходов на развитие экономики. Об этом написал в своем запросе к премьер-министру Владимиру Гройсману заместитель председателя фракции Оппозиционного блока Сергей Левочкин. Он требует от правительства учесть предложения ОБ в госбюджете.

В частности, оппозиция предлагает повысить прожиточный минимум более чем в 2 раза – таким образом, чтобы к концу 2019 он составлял 3800 грн. В течение следующего года минимальная зарплата должна вырасти на 75% – до 7000 грн. Минимальную пенсию предлагается увеличить в 3 раза – она ​​достигнет отметки в 4500 грн в тот же срок.

"Убежден, что в государственном бюджете-2019 необходимо существенно нарастить расходы на развитие социально-чувствительных сфер жизни украинского общества, находящихся сейчас в глубоком кризисе. Это, прежде всего, – образование, финансирование которого должно вырасти не в 16%, как предлагает правительство, а на 26% – то есть +10 млрд грн по сравнению с текущим годом", – добавил Сергей Левочкин.

Также расходы бюджета на возрождение системы здравоохранения Оппозиционный блок предлагает увеличить на 38,6% – до 120,5 млрд грн.

"Мы категорически не поддерживаем предложенное правительством в проекте госбюджета-2019 урезание ЖК-субсидий и настаиваем на том, чтобы оставить в следующем году объем соответствующей субвенции для местных бюджетов на уровне текущего года. Кроме этого, мы требуем отменить введенные правительством новые правила, которые сделают невозможным получение субсидий многими гражданами", – говорится в запросе.

В Оппозиционном блоке уверены, что повышение социальных стандартов должно носить системный характер и основываться на стабильном поступательном росте экономики. Чтобы сформировать его предпосылки, партия предлагает повысить расходы на развитие экономики на национальном и региональном уровне на 30 млрд грн. Они должны пойти на стимулирование экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, восстановление Донбасса, поддержку инноваций и науки. За счет этих средств дополнительный импульс развития должны получить заброшенные властью сектора экономики, в первую очередь – авиастроение, судостроение, ракетно-космическая отрасль, угольная промышленность, сельское хозяйство и т. д.

"Предложенное Оппозиционным блоком увеличение расходов бюджета имеет вполне реалистичный характер и основываются на соответствующих предложениях по расширению его ресурсной базы. Мы убеждены, что ее можно увеличить на 140 млрд грн за счет коррекции макропрогноза, а также сокращение неэффективных статей расходов, в том числе на чиновничий аппарат и силовиков", – подытожил Сергей Левочкин.