На химическом заводе прогремел взрыв (фото) [ Редактировать ]
В бельгийской провинции Лимбург произошел взрыв на химическом заводе Vynova, передает местный телеканал RTL.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка неназванного химиката, после чего над заводом поднялось облако газа, которое ветром отнесло в направлении вокзала города Хульст. Местные власти призвали жителей близлежащих домов не открывать окна. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Фото: hbvl.be
Также сообщается, что утечку химикатов ликвидировали. Отметим, в этом году на заводе Vynova уже была зафиксирована утечка хлора, в результате чего проводилась эвакуация населения.
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