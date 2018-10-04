В Костромской области в России упал вертолет, трое, находившихся на борту людей, погибли. Как стало известно, на борту вертолета находился заместитель генерального прокурора. Об этом сообщают российские СМИ.

Модель AS 350 B3 принадлежала комплексу "ХелипортМосква". Оттуда борт вчера и стартовал. Маршрут должен был завершиться в селе Спасское, но пилот вынужденно сел в Дьяконово из-за плохой погоды. Оттуда вертолет поднялся около 18:00 без разрешения.

До конечного пункта назначения он не долетел и упал в лесу около деревни Вонышево. На борту было три человека, в том числе заместитель генпрокурора - Карапетян Саак Альбертович. Все погибли.

По факту крушения вертолета возбудили уголовное дело. Статья - нарушение правил безопасности.

Среди обломков упавшего борта нашли три ружья.

Ранее мы писали о том, что в Приднестровье разбился военный вертолет.