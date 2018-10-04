Понад двадцять разів обстрілювали позиції українських військових бойовики на сході

Понад двадцять разів обстрілювали позиції українських військових бойовики на сході. Вогневі удари фіксували на всіх напрямках.

З важких мінометів окупанти вели вогонь по Кримському на Луганщині, на цій ділянці напруга не спадає протягом усього тижня. У штабі операції об'єднаних сил кажуть - жоден український військовий у боях не постраждав.